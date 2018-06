Depuis plusieurs saisons maintenant, Mario Götze n’est plus que l’ombre de lui-même. Depuis son but victorieux en finale de la Coupe du Monde 2014 face à l’Argentine, le milieu allemand a du mal à retrouver le niveau qui était le sien. De retour au Borussia Dortmund après un passage au Bayern Munich (2013-2016), le joueur de 26 ans souhaitait relancer une carrière qui s’inscrivait en pointillés entre blessures et méformes physiques. S’il a retrouvé du temps de jeu, il n’a pas su convaincre le sélectionneur allemand Joachim Löw de l’emmener en Russie.

Dans un documentaire qui lui est consacré par la chaine DAZN, le principal intéressé a évoqué son avenir. Et il n’a pas caché son envie de collaborer de nouveau avec Jürgen Klopp qu’il a connu chez les Marsupiaux. « J’avais décidé de quitter le Bayern et Jürgen Klopp était intéressé pour me faire venir à Liverpool, a-t-il confié. Et j’étais toujours intéressé pour travailler avec lui. Ça existe toujours. C’est un entraineur de classe mondiale et c’est pour ça que c’est toujours une option. J’avais décidé de rejoindre le Borussia Dortmund mais ce n’était pas une décision contre Liverpool ou Jürgen Klopp. Au contraire », a-t-il confié. Un appel du pied ?