Après plusieurs relances, Mario Lemina (26 ans) a été prêté à Galatasaray par Southampton. Cette année, le milieu de terrain se démarque dans une équipe qui a du mal à sortir des prestations convaincantes sur la durée. Cela a notamment été le cas face au Paris Saint-Germain lors des phases de poules avec deux défaites (0-1 et 0-5). L’occasion pour lui de donner son point de vue sur l’effectif de Thomas Tuchel comme il l’a fait dans une interview accordée à France Football.

« Très fort ! Je suis toujours la Ligue 1 et qui dit Ligue 1 dit PSG, donc je regarde pas mal de leurs matches. Honnêtement, je les trouve plus forts que les années précédentes. Offensivement, j’ai l’impression qu’ils ont réussi à trouver une certaine alchimie. Je crois qu’ils ne sont pas loin de faire partie des favoris pour atteindre la finale de la Ligue des champions et pourquoi pas pour la gagner... », a-t-il avoué.