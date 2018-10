Son rêve était d’intégrer une équipe professionnelle, il l’a réalisé, et s’est plutôt bien débrouillé pour sa première. Usain Bolt, roi du sprint, a joué le 12 octobre dernier son premier match sous les couleurs des Central Coast Mariners, équipe australienne basée à Gosford. Le Jamaïcain s’est distingué en inscrivant un doublé, le premier de sa récente carrière.

Seulement, ces débuts n’ont absolument pas impressionné l’ancien défenseur de Liverpool et du Bayern Munich vainqueur de l’Euro 1996 avec l’Allemagne, Markus Babbel, qui a réagi à son arrivée dans le monde du football, des propos relayés par Goal. « En tant que campagne de relations publiques, c’est sensationnel. Mais honnêtement, je ne peux pas prendre cela au sérieux. Je l’ai vu jouer. A sa place, je me sentirais comme un imbécile. Je l’ai vu joué, et il ne sera jamais un joueur de football, même dans 100 ans », a ainsi déclaré l’ancien défenseur de Liverpool.