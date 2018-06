Youssef Aït Bennasser aura vécu un Mondial frustrant. Il n’a disputé aucune minute avec le Maroc lors des défaites face à l’Iran et contre le Portugal et pour cause. Hervé Renard a révélé en conférence de presse avant le match face à l’Espagne ce lundi que le milieu de terrain s’est blessé au genou la veille du match face au Portugal. Le joueur de Monaco est même rentré à la demande de son club pour passer des examens supplémentaires.

« Il a fait des examens, une IRM. Comme il était en capacité de terminer la compétition, son club, l’AS Monaco, lui a demandé de rentrer (...), en espérant que la blessure ne soit pas trop grave. (...) Forcément, le joueur est inquiet, le club est inquiet également », a affirmé Renard. Aït Bennasser sort d’un prêt satisfaisant à Caen.