Après les deux premiers matches de la Coupe du monde 2018 qui concernaient le groupe A, le Maroc et l’Iran s’affrontent ce vendredi après-midi (17h, en direct sur Foot Mercato) dans la poule B. Pour cette entrée en lice dans ce Mondial, le sélectionneur du Maroc Hervé Renard a concocté un 4-3-3. El Kajoui prend place dans les buts marocains. Amrabat, Benatia, Saïss et Hakimi sont chargés de défendre. Au milieu, Belhanda, El Ahmadi et Boussoufa sont présents.

Concernant l’aspect offensif, Ziyech est titulaire à droite, Boutaïb est seul en pointe et Harit est titulaire dans le couloir gauche. Dan les rangs iraniens, Carlos Queiroz a choisi le même schéma tactique avec Beiranvand comme gardien. Rezaeian, Pouraliganji, Ansarifard et Omid Ebrahimi ont pour mission de stopper les offensives. L’entrejeu est composé de Shojaei et Haj Safi. En attaque, Jahanbakhsh, Azmoun et Amiri sont alignés.

Le onze du Maroc : El Kajoui - Amrabat, Benatia, Saïss, Achraf - El Ahmadi, Belhanda, Harit - Boussoufa, El Kaabi, Ziyech

La composition de l’Iran : Beiranvand - Pouraliganji, Cheshmi, Ramin - Masoud, Haji Safi, Omid, Ansarifard - Amiri, Azmoun, Jahanbakhsh