Invité du Canal Football Club ce dimanche soir, Marquinhos a bien évidemment été interrogé sur l’avenir de Neymar. Le défenseur brésilien assure que son coéquipier, en club comme en sélection, restera dans la capitale française la saison prochaine. Il assure aussi que personne dans le vestiaire du PSG ne croit en un départ de la star cet été malgré les nombreuses rumeurs l’envoyant au Real Madrid ou même à Manchester United.

« On m’a demandé si je souhaitais qu’il reste alors j’ai dit que je demandais surtout qu’il reste, car si chaque année on change tout ce sera difficile. J’ai le sentiment qu’il va rester, vous avez entendu le Président, il l’a dit et je crois qu’il va rester. Non pas du tout. (...) Il y a peut-être eu des moments ou il y a eu des difficultés d’adaptation, mais on a essayé de gérer avec le coach, les joueurs, mais on n’a pas parlé de départ. » Voilà qui devrait désamorcer les rumeurs pour au moins quelques jours.