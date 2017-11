Le début de saison du Paris SG, excellent sur le plan comptable, a été entaché par des affaires extrasportives, du penaltygate contre l’Olympique Lyonnais aux supposées relations tendues entre Unai Emery et Neymar. Marquinhos a expliqué à O Globoesporte que l’ambiance était pourtant au beau fixe au sein du vestiaire des pensionnaires du Parc des Princes.

« L’ambiance est très bonne. Il est facile de travailler avec les joueurs qui sont ici. J’ai connu des joueurs plus compliqués, à des moments différents, dans d’autres équipes. Le football aujourd’hui est plus tranquille, plus facile. Les joueurs sont des professionnels de haut niveau, c’est pareil ici. Comme le PSG est entré dans une nouvelle dimension, est plus suivi, les choses sont amplifiées. Parfois, il n’y a rien et on invente des choses qui ne sont pas vraies pour tout monter en épingle. Je crois que tout a été réglé, tout le monde s’est parlé. Le vestiaire est très tranquille, sain, tous veulent vraiment être champions et visent le meilleur pour le club », a-t-il lancé. Mise au point.