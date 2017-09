Parti libre de Crystal Palace en juin, Mathieu Flamini, milieu de terrain français de 33 ans, n’a pas retrouvé de club. Formé à Marseille puis passé par Arsenal et le Milan AC, Flamini se sent jeune, prend son temps pour retrouver un nouveau club et continue de s’entretenir physiquement. Dans une interview relayée ce mercredi par The Sun, le joueur s’est confié sur sa situation :

« Ce n’est pas seulement un club mais également un projet qui m’intéresse. Le projet, c’est le plus important. J’ai eu la chance d’avoir reçu de nombreuses offres en Europe. Mais j’attends la bonne opportunité. C’est agréable d’avoir une longue pause mais je continue de m’entrainer tous les jours depuis six semaines. Le football est encore ma passion, je me sens jeune, je veux rejouer. » Flamini a été appelé 3 fois en équipe de France, lors de la saison 2007-2008.