Joueur de l’Olympique de Marseille entre 2006 et et 2014, Mathieu Valbuena a ensuite évolué au Dinamo Moscou avant de revenir en France à l’Olympique Lyonnais. Et depuis l’été 2017, le milieu français joue du côté du Fenerbahce en Turquie. Mais ce dernier garde toujours un oeil sur les performances des clubs de l’hexagone. Avant le Classique contre le PSG prévu dimanche soir (21h, à suivre en direct sur notre site), Mathieu Valbuena a accordé une interview à BeIn Sports.

Interrogé sur l’élimination du club de la capitale en Ligue des Champions, le joueur âgé de 34 ans a alors été très clair. « Les supporters sont tellement heureux que Paris soit éliminé : l’étoile, c’est eux. Et c’est Marseille, c’est clair, il faut le dire, a lâché l’ancien milieu de l’OM avant de poursuivre. Je n’étais pas malheureux on va dire (de l’élimination du PSG en C1, ndlr). Bien sûr, je ne l’étais pas. Après comme j’ai dit, il y a l’indice UEFA et tout, peut-être, mais l’Olympique de Marseille c’est l’Olympique de Marseille et on ne peut pas être supporter du Paris Saint-Germain. »