Avec 29 buts en 34 matches de championnat joués la saison dernière, Mauro Icardi (Inter Milan) a terminé meilleur buteur de Serie A, devançant Ciro Immobile (Lazio) qui a inscrit plus de penalties (7 contre 6 pour l’Argentin). Des performances qui ont permis au capitaine de la formation nerazzurra de remporter le titre de meilleur joueur de l’exercice 2017-2018 ce lundi, lors du Gran Galà del Calcio.

Mais ce n’est pas tout. Le capitaine interiste a également raflé le trophée du plus beau but de l’année inscrit le 18 mars dernier, contre la Sampdoria. Du côté des autres prix, sans surprise, c’est Massimiliano Allegri qui est désigné meilleur entraîneur pour son titre gagné avec la Juventus. Alisson Becker (ex-AS Roma) a été couronné meilleur gardien. Les légendes que sont Francesco Totti et Andrea Pirlo ont également été récompensées pour l’ensemble de leurs carrières respectives. Durant la soirée, un émouvant hommage a aussi été rendu à Davide Astori, ancien capitaine de la Fiorentina, mort subitement le 4 mars 2018.