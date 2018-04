Auteur d’un gros match en finale de Coupe de la Ligue lors de la victoire du PSG sur Monaco 3-0, Kylian Mbappé a confirmé sa bonne forme aperçue en équipe de France. Outre les satisfactions, le jeune attaquant est revenu dans Téléfoot sur la principale désillusion de cette saison, l’élimination dès les 8es de finale en Ligue des Champions

« Avec le PSG on réalise une bonne saison. Après nous avons malheureusement échoué en Champions League, mais on va apprendre pour la saison prochaine. On ne va pas oublier cette élimination mais nous n’avons plus de regret. Il ne faut pas traîner ça comme un boulet au quotidien, c’est le football. On ne méritait pas de passer. »