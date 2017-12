Buteur dans les dernières secondes de la rencontre entre le PSG et le LOSC (3-1) après une course de 70 mètres alors que Maignan était monté sur le dernier corner et avait déserté ses buts, Kylian Mbappé a bien failli ne pas parvenir à ses fins. La faute à un tacle désespéré d’Edgar Ié.

Sur le coup le défenseur a manqué de très peu de tacler durement l’attaquant mais il a quand même pris un avertissement pour son geste. En zone mixte, le jeune Parisien a préféré se montrer ironique. « Il a voulu me découper (rires). C’est de la course. Je cours, je sens qu’il essaye de me tacler. Je garde mes appuis et après je marque le but. 3-1. »