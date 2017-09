Au cœur de l’été, alors que son transfert était sur toutes les lèvres, Kylian Mbappé (18 ans) a vu l’AS Monaco réduire son temps de jeu, Leonardo Jardim ne l’utilisant plus après la 1ère journée. Aujourd’hui au Paris SG, l’attaquant international tricolore (6 sélections, 1 but) est revenu dans les colonnes de L’Équipe sur cette inactivité forcée, qu’il a mal vécue.

« Le coach savait que j’étais à la disposition de l’équipe, que je pouvais jouer tous les matches et que la question de mon avenir ne pouvait pas déteindre sur mes performances, même si, c’est vrai, elles ont été moins bonnes en début de saison. (...) Ce transfert, il aurait pu ne pas se faire et, alors, je serais resté à Monaco. Si cela s’était passé ainsi, j’aurais perdu trois matches. C’était vraiment bête. C’est pour cela que je voulais jouer. J’étais triste. Mais bon, c’était une décision du club. Il faut respecter toutes les décisions du club. (...) D’un côté, je me mettais à leur place et je me disais que je ferais peut-être pareil. Et de l’autre, j’étais à la mienne et je ne comprenais pas. J’étais un joueur important de l’équipe. Et se priver d’un joueur important, ce n’est jamais... (il ne finit pas sa phrase). Mais bon, c’est un choix respectable », a-t-il expliqué.