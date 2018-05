Même s’il ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine, Unai Emery a encore une échéance avec la finale de la Coupe de France contre les Herbiers. Il passe aussi plus de temps avec les médias et répond à plusieurs sujets, dont l’arrivée de Mbappé.

« Historiquement, ce type de joueur français d’à peine 18 ans et qui commençait à se montrer quittait la France. En tant que Français, vous devez être fiers d’avoir Mbappé au PSG. Quand j’ai rencontré son père, et lui-même, chez lui, le joueur voulait aller au Real Madrid ou au Barça. Et c’est le club et moi qui lui avons dit qu’il devait être en France. Les Français doivent être contents qu’il reste en France, parce qu’avant les joueurs comme lui, comme Henry, partaient en Angleterre ou en Espagne », a déclaré Unai Emery dans un entretien fleuve accordé à SFR Sport.