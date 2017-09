Au cœur de l’été, alors que Kylian Mbappé (18 ans) négociait son départ de l’AS Monaco, une altercation est intervenue à l’entraînement entre Andrea Raggi (33 ans) et lui. Au cours d’un entretien fleuve accordé à L’Équipe, l’attaquant a livré sa version de cet épisode.

« C’est quelque chose qui se passe dans n’importe quel vestiaire. Cela arrive tout le temps. Il m’a parlé, je lui ai reparlé et c’était fini. Mais comme c’était Kylian, à ce moment-là précisément, ça a fait une bombe. Cela m’arrivera à nouveau de me prendre la tête avec un coéquipier. Et je pense que cela lui arrivera aussi », a-t-il confié. Dossier archivé.