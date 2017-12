Kylian Mbappé est un mordu de foot, il ne cesse de le répéter. Depuis toujours, il veut être footballeur et adore regarder des rencontres. Que fera-t-il alors une fois sa carrière de joueur achevée ? La réponse est déjà claire et précise.

« Moi je ne me voyais pas ailleurs que dans le foot. Et après ma carrière, je suis certain que je finirai sur un banc. J’imagine que ce doit être trop dur et brutal d’arrêter du jour au lendemain. J’aimerais faire ça par étape et passer sur les bancs avant de complètement quitter le foot. La "mort" sera plus lente. J’ai même déjà mes petits plans dans ma tête : j’aimerais commencer à coacher dans des clubs où je suis passé, comme à Monaco ou Paris », a-t-il expliqué à France Football dans un long entretien.