Ce mardi, la Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé le résultat de l’appel d’offre pour les droits TV de la Domino’s Ligue 2 pour la période 2020-2024. Le montant des droits est presque multiplié par 3 pour le deuxième échelon du football français, passant de 22 M€ à 64 M€ par an.

Les dix rencontres de L2 sont partagées entre beIN Sports et le groupe Mediapro. Le premier nommé récupère deux matches, à savoir celui du samedi 15h et du lundi soir (20h45), ainsi que toutes les rencontres de play-offs et de barrages en fin de saison. Mediapro obtient donc le multiplex, qui sera diffusé le samedi à 19h, en plus du « Tour des Stades » dès 18h. Ce nouveau média rafle également les magazines du mardi et du vendredi. Concernant la Coupe de la Ligue, aucune offre n’a été émise. La LFP va donc continuer ses recherches.

Détail des lots attribués :

Le Lot 1 comprenant huit matchs en direct par journée diffusés le samedi à 19h00 et un magazine « Le Tour des Stades » le samedi à 18h a été attribué à MEDIAPRO.

Le Lot 2 comprenant un match en direct par journée diffusé le samedi à 15h, les quatre matchs de barrages, les deux matchs de play-offs, un magazine le samedi matin et un magazine le dimanche matin a été attribué à beIN SPORTS.

Le Lot 3 comprenant un match en direct par journée diffusé le lundi à 20h45 et un magazine d’après-match le lundi soir a été attribué à beIN SPORTS.

Le Lot 4 comprenant les magazines du mardi au vendredi a été attribué à MEDIAPRO.