Avant la fin du mercato d’hiver, Medhi Benatia (31 ans) a quitté la Juventus pour s’engager avec Al Duhail au Qatar. Un choix qui a suscité multiples débats, notamment en ce qui concerne l’avenir du défenseur central avec la sélection marocaine. Présenté officiellement par son nouveau club, l’intéressé a justifié son départ d’Europe.

« Je pense que tout le monde devrait respecter mon choix, parce que c’était le bon pour moi et ma famille. Je veux que mes enfants grandissent dans un environnement islamique. Il y a plein de joueurs qui évoluent dans le Golfe et continuent d’avoir la confiance du sélectionneur. Hervé Renard me connaît bien, s’il voit que je ne suis plus capable de jouer en sélection, je respecterai son choix, » a ainsi commenté Benatia.