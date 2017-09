Certains joueurs de football ont un regard très attentif sur leur personnage dans le jeu vidéo FIFA. C’est le cas de Benjamin Mendy. L’arrière gauche français, auteur d’une superbe saison avec l’AS Monaco la saison dernière et qui vient d’atterrir à Manchester City, est crédité d’une note de 78 sur 100 par les développeurs d’EA Sports pour l’édition FIFA 2018.

Une note relativement sévère pour Mendy, qui n’en revient pas. L’international français de 23 ans s’est plaint de cette notation sur son compte Twitter. « Ahaha, vous n’aviez pas la télé l’an passé @EASPORTSFIFA ? 78 vraiment ? », s’est moqué le joueur formé au Havre.

Ahaha you dont have TV last year @EASPORTSFIFA ?? 78 really ?!! pic.twitter.com/SurU939kL4

— Benjamin Mendy (@benmendy23) 14 septembre 2017