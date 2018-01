La situation de Nicolas Gaitan à l’Atlético Madrid devrait conduire l’Argentin à plier bagage dès ce mois-ci. C’est en tout cas ce que nous vous révélions en précisant que des pistes anglaises, françaises et américaines s’offraient au joueur.

Et aujourd’hui, une bonne nouvelle pourrait fortement intéresser les courtisans européens du Colchonero. AS révèle en effet que Gaitan se trouve actuellement à Lisbonne pour finaliser les derniers détails qui lui permettront d’avoir un passeport portugais et donc de ne plus occuper de place d’extracommunautaire.