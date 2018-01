Libre depuis l’été dernier et la fin de son aventure avec Manchester City, Bacary Sagna (34 ans) attend toujours la bonne opportunité pour rebondir, comme il l’a confié au micro de Team Duga sur RMC. « Tout va bien, je suis à Londres, je m’entraîne pour garder la forme. J’attends de trouver la bonne opportunité. Je marche au feeling et je n’ai pas senti les clubs qui m’ont approché l’été dernier. Ma priorité était de rester en Angleterre. J’ai préféré prendre plus de temps pour réfléchir. Je commence à avoir plus d’opportunités, un petit peu partout », a lancé le défenseur international tricolore, annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour cet hiver, qui croit toujours en ses chances d’être en Russie avec les Bleus cet été.

« Ma priorité, c’est de jouer. Je viens de passer trois ans mitigés à City. J’ai eu quelques blessures la saison passée. J’ai envie de rejouer, d’être constant, de penser pourquoi pas à la Coupe du monde. On parle de l’OM depuis 6 mois. Il y a certains clubs, je ne peux pas forcément parler de l’OM, qui m’ont approché. La Coupe du monde ? Oui, j’y crois. Je n’ai jamais douté de moi-même. Je préfère m’entraîner seul, je ne veux pas qu’on me fasse une fleur. J’ai confiance en moi. Je reviendrai bientôt. J’ai eu l’occasion de jouer dans l’axe à Arsenal et à City, je prends ça en considération, c’est un poste où je me sens bien aussi », a-t-il conclu. Avis aux amateurs.