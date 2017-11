Au cours d’un gala organisé ce lundi en Catalogne, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a ouvert la porte à des renforts cet hiver, sans toutefois faire la moindre promesse.

« Nous aspirons au triplé Liga-Coupe du Roi-Ligue des Champions et il faut voir s’il est nécessaire d’apporter des retouches, mais nous sommes contents de l’effectif que nous avons », a-t-il confié, relayé par Sport. Pour rappel, les noms de Mesut Özil (Arsenal), Angel Di Maria (Paris SG) et surtout Philippe Coutinho (Liverpool) n’en finissent plus de circuler dans l’orbite blaugrana.