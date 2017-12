Le Bayern Munich est en pleine réflexion pour son mercato. Le champion d’Allemagne en titre cherche toujours une doublure à Robert Lewandowski (29 ans), l’attaquant d’Hoffenheim Sandro Wagner (30 ans) étant toujours la piste prioritaire. Mais un autre dossier occupe l’esprit des dirigeants bavarois : l’avenir des historiques Franck Ribéry (34 ans) et Arjen Robben (33 ans). Tous deux en fin de contrats en juin 2018, les attaquants munichois ont vu leur président Karl-Heinz Rummenigge évoquer leur futur proche dans les colonnes du média allemand TZ.

« Ce sont deux joueurs extrêmement méritants. Nous savons ce que nous leur devons. Ils signifient beaucoup pour nous. Mais c’est aussi important de voir comment les choses vont se passer avec eux. Nous le déciderons certainement en temps opportun, mais nous aurons une conversation sérieuse avec les deux. Je le dirai au début du printemps », a-t-il lancé, ajoutant qu’il n’en avait pas encore parlé avec Jupp Heynckes. « Je dois dire que, honnêtement, nous n’en avons pas discuté en interne », a-t-il conclu, ajoutant une précision de taille : Serge Gnabry (22 ans), prêté cet été à Hoffenheim, reviendra à coup sûr à l’été 2018. « Il est prévu qu’il revienne après cette saison et se joigne à nous. C’est pourquoi nous l’avons prêté pendant un an, pour qu’il joue et continue à progresser. Mise à part sa blessure, nous sommes totalement satisfaits de ce qu’il montre jusqu’à présent. Surtout ses deux buts contre Leipzig sont restés en bonne mémoire au sein du club », a-t-il affirmé. Un indice sur le sort réservé aux deux vétérans ?