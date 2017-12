Manchester United a enfin retrouvé son standing en Premier League, pointant à la deuxième place du classement, à 5e points du leader Manchester City. Mais le coach des Red Devils José Mourinho souhaite malgré tout renforcer son effectif cet hiver. D’après The Sun ce lundi, le club disposera de 80 millions d’euros cet hiver.

Le Special One cherche à recruter à trois postes : un latéral gauche, un milieu de terrain axial, capable de distribuer le jeu, et un ailier. Dans le même temps, des joueurs comme Luke Shaw ou Matteo Darmian seront poussés vers la sortie. Le premier devrait coûter 20 millions d’euros. Le second, 15 millions.