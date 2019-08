Depuis plusieurs semaines, le nom de Leroy Sané revient avec insistance en Bavière. Les dirigeants bavarois qui souhaiteraient enrôler l’ailier de Manchester City cet été, ont fini par braquer leurs homologues anglais sur le sujet... Ces dernières heures, plusieurs médias révélaient que l’arrivée de l’international allemand au Bayern Munich était imminente.

Mais ce jeudi soir, le champion d’Allemagne a brièvement démenti ces rumeurs sur son compte Twitter. « Les informations parues aujourd’hui et indiquant que Leroy Sané a décidé de rejoindre le FC Bayern ne correspondent pas aux faits, » précise ainsi le Bayern. Suffisant pour freiner les ardeurs bavaroises sur le sujet ?

News reports made today stating that Leroy Sané has decided to join FC Bayern do not correspond to the facts.

