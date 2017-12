Quatrième de Ligue 2 à seulement un point de la troisième place et à trois de la deuxième, Le Havre vise la remontée en Ligue 1 d’ici la fin de la saison. Pour y parvenir, le président du club doyen nourrit de grandes ambitions sur le marché des transferts. Selon France Bleu, deux à trois joueurs pourraient venir garnir l’effectif coaché par Oswald Tanchot.

Parmi les cibles de choix, on notera les deux chômeurs de luxe, Florian Raspentino (ex-OM, Nantes) ou encore Nicolas Maurice Belay (32 ans, ex-Bordeaux et Sochaux). Mais le HAC pourrait également récupérer un joueur d’Angers. Ainsi, Wilfried Kanga (19 ans ex-PSG) et Loïc Puyo (28 ans ex-Nancy) pourraient débarquer en prêt. Mais la L1 ne sera pas le seul terrain de chasse de l’actuel 4e du classement de Ligue 2. Cristian Lopez (Lens), John Bostock (Lens) mais aussi Florian Martin (Sochaux) sont suivis... Une chose est sûre, le mercato d’hiver sera animé en Normandie.