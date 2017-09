Le mercato estival a été celui de tous les records. Mais à l’image du PSG, beaucoup de clubs se sont montrés dépensiers, puisque 41 clubs des cinq grands championnats européens affichent un solde financier positif pour les mutations de joueurs réalisées en été 2017 rapporte le CIES dans une étude publiée ce matin.

Le bilan le plus positif en absolu a été observé pour l’AS Monaco. Le club de la Principauté, qui a vu partir plusieurs joueurs majeurs à coup de dizaine de millions d’euros (Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Benjamin Mendy, etc..), présente une balance transfert positive de + 289 millions € (394 millions € encaissés et 105 millions € dépensés). Viennent ensuite le Borussia Dortmund (+110 M€), qui a vu notamment le départ d’Ousmane Dembelé au Barça pour 147 M€, et l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien complète le podium avec une balance positive de + 72 M€ grâce aux ventes de ses pépites (Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso notamment) et au recrutement de grands espoirs du football européen moins coûteux que de stars confirmées.