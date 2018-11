Il a été l’homme fort de l’Olympique Lyonnais face à Manchester City. Déjà buteur contre les Anglais au match aller (2-1), Maxwel Cornet a récidivé mardi soir en inscrivant un doublé face aux hommes de Pep Guardiola (2-2). « Le club m’a fait comprendre qu’il comptait sur moi, que j’aurais un peu plus de temps de jeu qu’auparavant, et au final, ce n’est pas ce qui est arrivé. Je ne me considère pas comme un joker de luxe : dans le foot si tu mérites de jouer tu dois jouer, tout simplement. (...) Si mon statut évolue, si je suis considéré au même titre que les autres, pourquoi ne pas continuer l’aventure à Lyon », déclarait-il avant le match. Et il semblerait que ces déclarations ne soient pas tombées dans l’oreille d’un sourd.

En effet, après une première proposition de prolongation refusée avant le match aller contre Manchester City, les dirigeants ont une nouvelle fois soumis une offre à l’ancien Messin selon L’Équipe. Cette proposition serait revue à la hausse, mais ne serait toujours pas satisfaisante pour l’attaquant lyonnais. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, il a précisé. « Je suis bien à Lyon, c’est un grand club, j’ai rencontré mes dirigeants, on verra comment ça va se passer et évoluer dans les jours à venir, je suis plutôt confiant. En tant que joueur, le plus important, c’est de jouer. Après, c’est à moi de démontrer au quotidien que le coach peut et pourra me faire confiance. Le coach ne peut pas m’assurer d’être titulaire. Je dois faire ce qu’il faut, après, on verra », a-t-il expliqué. À voir si les dirigeants lyonnais accepteront les attentes de Maxwel Cornet.