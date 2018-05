Depuis l’arrivée de José Mourinho, Manchester United dépense à tout va sur le marché des transferts. Et cela devrait encore bouger durant le prochain mercato que ce soit dans le sens des arrivées et des départs. Plusieurs éléments pourraient bouger durant l’intersaison. The Times a indiqué que les Red Devils comptaient mettre deux joueurs sur le marché, à savoir Daley Blind et Matteo Darmian. En conférence de presse, José Mourinho a livré le fond de sa pensée sur ces deux dossiers. « Ils font partie de mes plans. Non (il ne les laissera pas partir). Je pense que quand un joueur veut partir, si c’est le cas, et que la bonne offre arrive dans le club, nous étudions ça car nous essayons toujours de faire en sorte que les joueurs soient heureux. Donc, si le bonheur signifie pour eux de partir, nous verrons ce qu’il se passe. Mais ils sont dans mes plans. Je ne veux pas les vendre.Je veux les garder ».

Le Special One a aussi répondu aux questions entourant l’avenir de Marouane Fellaini. Hier, le Belge, libre en fin de saison, a confié : « Le club n’a pas renouvelé mon contrat l’an dernier, maintenant je suis dans une position forte, d’autant plus que Mourinho a déclaré vouloir me garder. Ensuite, je suis devenu important pour l’équipe ... et un bon joueur coûte au moins 50 millions d’euros, le club sait qu’ils ont fait une erreur l’année dernière. Il y a plusieurs clubs qui me montrent de l’intérêt, j’attends de voir ce qui va se passer. » Son coach n’a pas caché qu’il voulait le garder. « Il sait que je veux qu’il reste, le club désire qu’il reste, il a eu une offre de notre part et c’est à lui de décider s’il l’accepte ou non. Mais sa position est différente par rapport à d’autres joueurs sous contrat. Nous pouvons contrôler le destin des autres joueurs mais dans le cas de Marouane, c’est lui qui a son destin entre les mains. Je reste confiant, comme il aime être ici, il aime le fait d’avoir un coach qui croit en lui et je pense qu’il y a une bonne chance pour qu’il reste. Mais s’il choisit de partir et bien qu’il en soit ainsi ».