Il y a quelques semaines, plusieurs médias avaient annoncé un accord entre l’OL et Liverpool pour le transfert de Nabil Fekir. Ce qui avait été démenti par le président Jean-Michel Aulas et par le joueur lui-même. Reste que Liverpool est bel et bien intéressé et souhaite prochainement rencontrer la direction rhodanienne, comme nous vous le relayions ce matin. Mais voilà, JMA a de nouveau réagi à l’information, en marge de l’inauguration du musée OL.

« Il n’y a aucune information contraire à ce que j’ai évoqué lors du dernier match. Nabil Fekir a un passé à l’Olympique Lyonnais. Il a un futur, un avenir. On essaye toujours d’aller dans le sens des joueurs. On l’écoutera attentivement. Je serai ce soir au match où il va jouer avec l’équipe de France. C’est une grande fierté pour nous d’avoir un pur talent de la formation en sélection. On en saura surement plus après la Coupe du Monde. Mais pour le moment, il est lyonnais et on en est très fiers. Je n’ai pas de rendez-vous prévu avec les dirigeants de Liverpool. Il n’y a pas du tout d’urgence. On est parfaitement sereins. Si Nabil souhaite jouer la Champions League dans le Groupama Stadium l’année prochaine, on sera ravis », a-t-il déclaré sur le site officiel du club rhodanien.