Écarté du onze de départ de l’OM à Leipzig au malgré les absences de Rolando et de Rami, Aymen Abdennour a assisté loin des terrains la partie plus sérieuse et appliquée de la paire défensive inédite Luiz Gustavo-Kamara. Pourtant, malgré cette nouvelle déconvenue, le roc défensif tunisien s’accroche comme l’explique l’un de ses proches à RMC. « Il souffre, mais il ne fait pas de vagues, ce n’est pas son genre, surtout que l’équipe fait plutôt une bonne saison. Aymen est un gentil garçon. Son état d’esprit est irréprochable. »

Cette situation sportive plus que compliquée à Marseille n’enlève en rien la motivation du joueur dont l’option du prêt à Marseille pour une deuxième saison automatique a déjà été levée. Selon une source proche du joueur cité par la radio, Aymen Abdennour restera à l’OM tant qu’il n’aura pas réussi à y faire ses preuves. « Il veut rester, il ne lâchera rien et ne quittera pas l’OM avant d’y avoir prouvé ses qualités. Il aime ce club. » Pas sûr que Rudi Garcia et le club phocéen se réjouissent de cela à la vue du salaire confortable de l’ancien Monégasque sur la Canebière...