Prêté cette saison à Utrecht par le Paris Saint-Germain, Jean-Christophe Bahebeck prolongera-t-il son aventure aux Pays-Bas ? C’est en tout cas le souhait de la formation batave comme l’indique le média hollandais AD. Blessé au talon d’Achille en octobre dernier, le jeune Français de 25 ans n’a plus joué de la saison. Cependant, la direction d’Utrecht a été séduite par les premiers pas du Parisien en Eredivisie (3 buts en 6 matches).

Leur volonté serait donc de tenter de conserver le joueur une saison de plus. Mais avec un contrat courant jusqu’en 2019, Bahebeck ne sera pas gratuit. En effet, on imagine mal le PSG accepter de le prêter la saison prochaine sachant que le joueur sera libre dans un an. Autre dossier : Alec Georgen (19 ans). Prêté à l’AZ Alkmaar l’hiver dernier, le latéral droit parisien a eu du mal à s’imposer (4 matches de championnat au compteur) avant qu’une blessure le prive de la fin de la saison. Mais selon ELF Voetbal, les dirigeants du club hollandais ne diraient pas non à l’idée de conserver le joueur afin qu’il ait vraiment du temps pour démontrer ses qualités. Pour rappel, Georgen est lié au PSG jusqu’en 2020.