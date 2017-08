Avec trois recrues estivales au compteur, dont les Brésiliens Daniel Alves et Neymar (+ Berchiche), Unai Emery est ravi de la campagne de recrutement du Paris Saint-Germain. Et visiblement, à l’heure où l’arrivée de Kylian Mbappé semble se dessiner, l’entraîneur parisien a fait savoir que le club de la capitale n’avait pas encore terminé son mercato.

« Je suis très content du travail avec le directeur sportif et le président. Tout ce que l’on peut améliorer via le mercato, on va travailler dessus. On veut les meilleurs joueurs du monde pour faire la meilleure équipe du monde. C’est un grand défi pour nous, pour moi. Tout ce qu’a fait le club pour acheter les joueurs, je suis content. Il y a quelques joueurs qui doivent partir, qui connaissent la situation et ensuite on verra », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse.