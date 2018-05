Présent en conférence de presse avec la sélection de Belgique, le latéral droit du Paris SG Thomas Meunier (26 ans), sous contrat jusqu’en juin 2020, a glissé quelques informations au sujet de son mercato, lui qui est annoncé sur les tablettes de Naples et de la Juventus Turin.

« Personnellement, je ne pense à rien d’autre que la Coupe du Monde. Je ne pense pas à Paris et à un transfert. Je veux rester à Paris et si le club ne veut plus de moi, on avisera », a-t-il lâché, relayé par la RTBF. Le message est passé.