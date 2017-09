Cet été, plusieurs clubs n’ont pas hésité à dépenser pour afficher leurs ambitions. Une étude effectuée par le CIES et publiée mercredi dévoile les chiffres de cette édition 2017 du mercato. Sans surprise, le club ayant sorti de son portefeuille les plus gros chèques est le PSG, avec 418 millions d’euros dépensés contre 75 millions touchés. Les achats de Mbappé et Neymar représentent la quasi-totalité de ces dépenses. Le club affiche un déficit de 343 millions d’euros.

Derrière, l’AC Milan, avec 250 millions d’euros dépensés contre 61 millions d’euros arrivés dans les caisses. Le club nerazzurro a voulu frapper un grand coup, après plusieurs années d’absence en Ligue des Champions. Son déficit s’élève à 189 millions d’euros. Manchester United (197 M€/ 11 M€) et Manchester City (282 M€/ 109 M€) complètent le carré de tête. Marseille est 7e, avec un déficit de 62 millions d’euros.