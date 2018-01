Lors de la présentation de sa nouvelle paire de crampons avec Adidas, Lionel Messi est revenu sur les nouveautés instaurées par Ernesto Valverde depuis son arrivée au FC Barcelone. Le technicien espagnol accorde plus d’importance que ses prédécesseurs à la rotation au sein de l’effectif barcelonais.

Une démarche que comprend l’international argentin qui se plie volontiers à ce nouveau procédé. « Je le vis normalement et calmement. Le coach décide, on en parle et je n’ai aucun problème à tourner, comme les autres collègues d’ailleurs, » a ainsi expliqué La Pulga.