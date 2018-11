Avec 400 000€ par semaine, Mesut Özil (30 ans) est l’un des joueurs les mieux payés de Premier League. Mais le meneur de jeu allemand aurait pu devenir l’un - voire le - footballeur le mieux payé au Monde cet été. Alors que son contrat arrivait à expiration, l’ancien du Werder Brême et du Real Madrid a refusé un véritable pont d’or en provenance d’Asie, révèle le London Evening Standard ce mardi. Il a dit non à une offre à hauteur de 1,15 M€ par semaine - le nom du club en question n’a pas filtré - pour rester à Arsenal et prolonger son bail jusqu’en juin 2021. Son représentant Dr Erkut Sogut a expliqué son choix dans les colonnes du tabloïd anglais.

« Nous avons reçu des offres énormes d’Asie, il y a même eu des offres folles. Mais, pour Mesut, l’argent n’est pas le moteur principal. C’est évidemment un facteur important à prendre en compte, mais les gens doivent se rappeler que les qualités de footballeur ne sont qu’un des aspects d’une négociation contractuelle. L’impact commercial des joueurs est également crucial de nos jours. Mesut est le joueur de Premier League le plus suivi sur les réseaux sociaux et je viens de lire que son maillot est le plus vendu au club. Toutes ces informations doivent être prises en compte. Alors, l’aspect commercial est énorme pour un joueur comme Mesut, qui a joué dans différents pays et était le n° 10 de l’Allemagne, avec qui il a gagné le Mondial 2014. Son marché est global. Le club fait aussi de l’argent avec ce genre de joueurs. Il a suivi ce qu’il ressentait dans son cœur. Nous étions libres de signer pour d’autres clubs et, finalement, Mesut a choisi l’amour qu’il porte au club. Je lui ai présenté les offres et il m’a simplement répondu : "c’est chez moi ici, je veux être ici" », a-t-il lancé.