Après une petite victoire contre Guingamp ce dimanche (1-0) et une très belle première période, l’Olympique de Marseille ne compte pas se laisser distance dans la course à la troisième place.

Mais ce chemin est long et sinueux et il commence aujourd’hui à 19h00 en Moselle. En effet, les Phocéens affrontent ce mercredi le FC Metz dernier de Ligue 1 et qui a recruté il y a quelques semaines Frédéric Hantz.

FC Metz : Kawashima - Basin, Niakhaté, Diagne, Rivierez - Cohade, Poblete, Dossevi - Nguette, Riviere, Balliu

OM : Mandanda - Sakai, Rolando, Rami, Amavi - Gustavo, Anguissa - Ocampos, Payet, Thauvin - Mitroglou

Retrouvez le résumé de la rencontre dans le Multi Ligue 1 sur Foot Mercato.