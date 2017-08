C’est ce qu’on appelle : fouiller partout. Le journal L’Equipe révèle ce samedi que le club de Metz suit attentivement trois joueurs dispersés dans tous les secteurs du terrain. Ainsi, un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant seraient dans le viseur du club lorrain. Pour commencer, Philipp Wollscheid devrait s’engager dans les jours, voire heures à venir. Le géant défenseur allemand (1m94) évolue actuellement à Stoke City après avoir été prêté la saison dernière à Wolfsbourg.

Devrait signer aussi, sous forme de prêt : Brian Fernández, attaquant prometteur argentin âgé de 22 ans qui évolue au Racing Club (D1 argentine). Enfin, la troisième piste (la plus difficile) messinne se nomme Sam Larsson. Le milieu offensif suédois de 24 ans évolue à Heerenveen (D1 néerlandaise), mais coûterait relativement cher (entre 5 et 7 millions d’euros). Et autre problème : le joueur ne serait pas très emballé par ce transfert.