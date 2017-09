Le PSG se déplace ce soir en terre messine. Pour cette 5e journée de Ligue 1, le leader du championnat tentera de prendre provisoirement trois points d’avance sur son poursuivant et plus proche concurrent dans la course au titre, l’AS Monaco. L’an passé, l’équipe de la capitale avait eu chaud en arrachant un succès 3-2 dans le temps additionnel. Mais cette saison, la donne a changé.

La lanterne rouge du championnat se présente en 4-3-3 avec Rivière en pointe, Roux et Dossevi dans les couloirs. Côté PSG, c’est la grande première de Mbappé dans son nouveau club. Le jeune attaquant est titulaire en soutien de Cavani alors que Neymar et Draxler, qui fête sa première titularisation de la saison, évolueront dans les couloirs.

Les compositions :

Metz : Kawashima - Balliu, Bisevac, Niakhaté, Assou-Ekotto - Cafu, Philipps, Cohade - Roux, Rivère, Dossevi.

PSG : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembé, Berchiche - Motta, Rabiot - Draxler, Neymar, Mbappe - Cavani