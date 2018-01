Des départs pourraient intervenir cet été du côté de la Juventus Turin. Le club piémontais serait ainsi prêt à laisser partir Stefan Lichtsteiner et Kwadwo Asamoah. Même son de cloche pour Alex Sandro qui pourrait succomber aux sirènes anglaises en cas d’offres intéressantes. Les Bianconeris seraient disposés à perdre deux latéraux lors du mercato estival. Pour remplacer ces joueurs, plusieurs pistes sont évoquées par la Gazzetta dello Sport. Ainsi, Matteo Darmian pourrait rejoindre la Vieille Dame en provenance de Manchester United. Il serait alors en concurrence avec Mattia De Sciglio et Leonardo Spinazzola (Atalanta) qui ferait son retour de prêt.

Les noms d’Emerson Palmieri (AS Rome), Wendell (Bayer Leverkusen) et Pavel Kaderabek sont aussi dans les petits papiers de la Juventus. Trois nouveaux noms se sont ajoutés à cette liste ces dernières heures. Il s’agit de Santiago Arias (PSV Eindhoven), José Luis Gaya (Valence) et surtout Thomas Meunier (Paris Saint-Germain). En pleine concurrence avec Dani Alves, le Belge doit partager son temps de jeu. Une situation qui pourrait alors lui donner à terme des envies de départs. Rendez-vous cet été pour connaître le choix de la Juventus Turin.