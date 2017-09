Une fois encore, le Paris Saint-Germain a attiré les foules. Après avoir fait le plein à Guingamp pour son premier déplacement de la saison, le club de la capitale et ses stars ont également rempli le stade Saint-Symphorien de Metz. Un succès auprès du public qui n’a pas surpris Thomas Meunier.

« C’est du spectacle. J’ai l’impression que c’est plus du divertissement qu’un intérêt sportif. Maintenant, ce sont des superstars. Si demain Madonna vient au Stade de France, tout le monde se battra pour les places. Ici, c’est la même chose. Voir Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler dans la même équipe, c’est exceptionnel. Je pense que partout où on ira, on fera stade comble. c’est aussi bien pour l’attrait du championnat et du PSG en générale », a déclaré le Belge en zone mixte.