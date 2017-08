En parallèle du feuilleton Neymar, Thomas Meunier se manifeste régulièrement sur Twitter, avec souvent un zeste d’ironie. Ce mercredi, l’international belge du PSG en a rajouté une couche : « Bon alors, ce scoop ? » suivi d’un smiley provocateur. Le PSG a alors répondu par un smiley avec en sourire en coin.

Bon alors... ce scoop... #TÔTOUTARD — Thomas Meunier (@ThomMills) 2 août 2017

— PSG Officiel (@PSG_inside) 2 août 2017

Une référence directe à un de ses anciens tweets qui ironisait déjà largement sur l’effervescence du possible transfert de Neymar au PSG : « Ca sent la syncope chez la plupart d’entre-vous. On va attendre encore un peu. Scoop entre parenthèse. »