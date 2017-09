Certes, ce n’était « que » le Gilbraltar en face, mais Thomas Meunier a excellé jeudi soir pour la Belgique avec un triplé de buts (18e, 61e, 67e) et de passes décisives (21e, 38e, 45e). Résultat : les Diables Rouges ont écrasé leur adversaire (9-0), et se rapproche à grands pas de la prochaine Coupe du Monde en Russie (avec six points d’avance sur son dauphin, la Grèce).

L’arrière droit du Paris Saint-Germain a ironisé sur son premier triplé de sa carrière professionnelle, blaguant sur Unai Emery qui devrait le faire jouer devant. « Il sait que je peux jouer comme numéro neuf et qu’il peut m’y aligner s’il le veut. Je pense qu’il a vu ma rencontre, ou au moins un large résumé. Mais bon, je ne vais pas commencer à me dire que je dois bien jouer pour gagner ma place au PSG. Sinon, ça n’ira pas », a lâché Meunier à La Dernière Heure.