Après la belle victoire du Mexique sur l’Allemagne sur le score de 1-0, pour le compte de la première journée de la phase de poules de cette Coupe du Monde 2018 du groupe F, le gardien de la sélection Guillermo Ochoa s’est exprimé sur cet exploit réalisé par les Mexicains devant les tenants du titre.

« Bon, je suis très content et très fier de mon équipe. On savait que sur le papier, ça allait être compliqué ce match contre l’Allemagne. Nous, on n’était pas les favoris, c’était l’Allemagne, les champions du monde. L’Allemagne, c’est une équipe qui a la possession du ballon. Nous avons manqué un peu de précision pour marquer le deuxième but mais 1-0 c’est super dans un match de Coupe du Monde pour un premier match et c’est très important pour la qualification en huitième de finale », a-t-il confié au micro de beIN Sports.