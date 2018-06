Cette soirée avait fait beaucoup de bruit. Après le match contre l’Ecosse (1-0), neuf joueurs du Mexique avaient pris part à une longue soirée en compagnie de plusieurs escort-girls. Et après la réaction de la Fédération mexicaine, qui a expliqué ne pas vouloir sanctionner les principaux concernés, le sélectionneur a réagi. Juan Carlos Osorio a en effet défendu ses joueurs dans des propos relayés par Reuters.

« C’était durant leur temps libre. (...) Cela faisait 19 jours que nous étions ensemble en pleine concentration et j’espère que nous serons encore ensemble pour 25 à 30 jours », a-t-il clairement expliqué avant le match contre le Danemark de samedi. De son côté, le milieu Andres Guardado s’est aussi exprimé : « plus que des footballeurs, nous sommes des êtres humains et en tant que tels nous pouvons faire ce que nous voulons en privé. Je ne crois pas que nous ayons manqué de discipline. » Fin de l’histoire ?