Si Diego Maradona n’avait pas manqué ses débuts à la tête des Dorados de Sinaola, club de deuxième division mexicaine, lundi soir, les prochains jours risquent d’être mouvementés.

De fortes pluies se sont abattues sur la région de Sinaloa, à tel point que l’Estadio Banorte a été inondé, raison pour laquelle El Gran Pez (le Grand Poisson) ne peut plus s’entraîner et cherche une solution de repli pour ne pas perdre le rythme. La région de Sinaola et la ville de Culiacán en particulier, situées au nord-ouest du Mexique, ont été cataloguées comme zone sinistrée. On dénombre quatre morts.