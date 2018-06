Côté mexicain, Juan Carlos Osorio aborde cette rencontre face à la Suède dans les mêmes dispositions que contre l’Allemagne et la Corée du Sud. Le technicien colombien aligne le 4-2-3-1 vainqueur de la Mannschaft, à une exception près : Edson Alvarez prend la place d’Hugo Ayala derrière. Titulaires, le défenseur central Hector Moreno et le milieu Hector Herrera devront se méfier des cartons. Déjà avertis ils seraient suspendus en huitièmes de finale en cas de nouveau carton. Devant, Hirving Lozano et Miguel Layun tenteront d’apporter de la vitesse sur les ailes, alors que le duo Vela-Chicharito occupera l’axe.

Les Suédois ne changent pas de plans non plus. Janne Andersson reconduit à l’identique le 4-4-2 qui avait longtemps dominé l’Allemagne avant de céder dans le temps additionnel (1-2). Le Mancunien Victor Lindelof tient sa place dans l’axe de la défense. Au milieu, Emil Forsberg tentera de lancer un mondial bien terne pour le moment, alors qu’aux avant-postes le duo Marcus Berg-Ola Toivonen tentera de percer la muraille aztèque.

Les compositions d’équipes :