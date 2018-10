Prêté pour toute la saison par Toulouse, Andy Delort semble très heureux à Montpellier. Encore une fois titulaire ce dimanche face à Bordeaux, l’attaquant français a marqué son quatrième but de la saison, le MHSC s’imposant sur le score de 2-0. Et au coup de sifflet final, le natif de Sète n’a pas caché sa satisfaction au micro de BeIn Sports : « c’est vrai qu’on est en confiance, il y a eu ces semaines de trêve où le groupe vivait bien, on était vraiment en pleine confiance. C’est que du bonheur, il y a vraiment une bonne équipe. (…) Il y a des joueurs comme Vito (Hilton), Dani (Congré) et Souley (Camara) qui sont expérimentés, des jeunes, des moins jeunes... On s’entend bien, on fait une belle saison pour l’instant donc on en profite. »

« Je suis un peu chez moi ici. J’habite à un quart d’heure de la Mosson, je connaissais beaucoup de personnes dans le club. Ça faisait un moment que je devais signer ici et aujourd’hui, je suis le plus heureux du monde », a poursuivi le joueur de 27 ans sous le soleil montpelliérain, avant d’évoquer la troisième place des siens : « on joue la Ligue des Champions (rires) ! On ne joue pas encore le mardi soir mais en tout cas voilà. J’avais vécu une saison à peu près similaire avec Caen. C’est compliqué, il faut rester concentrés tous les matches, et c’est encore trop tôt pour dire si on va finir dans les cinq premiers mais en tout cas, on va tout faire pour, on a des joueurs expérimentés, et des joueurs qui vont le devenir. Donc on va profiter au maximum et essayer de gagner le plus de matches possibles. »