Ce samedi (17 heures), Montpellier reçoit le PSG à la Mosson pour une affiche très attendue par le public héraultais. Si Neymar blessé ne disputera pas la rencontre, la venue des joueurs parisiens suscite tout de même une certaine crainte au MHSC. Son président Laurent Nicollin a abordé le sujet sur les ondes de RMC ce vendredi.

« Ce sera une rencontre excitante à jouer, mais ça ne sera pas non plus le match de l’année. Si on arrive à accrocher quelque chose, ce sera inespéré. Le seul truc, c’est qu’il ne faut pas prendre une branlée, » a ainsi confié Nicollin. Pour rappel, le PSG compte six victoires en six journées de Ligue 1. Montpellier réalisera-t-il l’exploit demain après-midi ?